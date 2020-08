Ronnie Vannucci Jr., baterista dos norte-americanos Killers, confessou-se fã de teorias da conspiração depois de se mostrar desconfiado quanto à pandemia de covid-19. "Esta coisa toda é muito conveniente, não é? Parece-me estranhamente suspeito", disse o músico em entrevista ao jornal Independent.

"Não sei. Basta pensar no timing disto tudo e é muito estranho", continua, "se tiver dedo humano e for uma coisa estudada é muito perverso, o que me faz querer encolher-me debaixo de uma rocha, algures".

Questionado sobre teorias da conspiração, Vannucci responde: "Adoro" Adoro uma boa teoria da conspiração. Estas cenas dos extraterrestres, estas filmagens de OVNIs que o governo norte-americano tem divulgado... é muito interessante o que se passa neste momento".