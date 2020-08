O concerto de Bon Iver em Portugal foi novamente adiado.

A banda de Justin Vernon deveria ter-se apresentado na Altice Arena a 14 de abril deste ano, mas a pandemia forçou o adiamento do concerto para o dia 31 de janeiro de 2021.

Porém, a promotora responsável pelo evento, a Everything Is New, anunciou esta terça-feira que o espetáculo será adiado para o dia 18 de novembro do próximo ano.

Os bilhetes entretanto adquiridos serão válidos para a nova data, sem ser necessário proceder a qualquer troca. Quem ainda não tiver bilhete poderá adquiri-lo nos locais habituais, a preços que vão dos 35 euros aos 51 euros.