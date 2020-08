O serviço de streaming Spotify revelou a lista das canções mais ouvidas este verão em todo o mundo, com 'Rockstar' de DaBaby com Roddy Ricch destacada no primeiro lugar.

Do top 20, fazem parte canções de The Weeknd, Harry Styles, Lady Gaga, Drake e Dua Lipa (que consegue ter duas entradas na lista). O período tido em consideração foi de 1 de junho a 15 de agosto.

1. 'Rockstar', DaBaby feat. Roddy Ricch

2. 'Blinding Lights', The Weeknd

3. 'Roses (Imanbek Remix)', Saint Jhn

4. 'Savage Love (Laxed – Siren Beat)', Jason Derulo & Jawsh 685

5. 'Watermelon Sugar', Harry Styles

6. 'Death Bed (Coffee For Your Head)', Powfu & Beabadoobee

7. 'Rain On Me', Lady Gaga feat. Ariana Grande

8. 'Toosie Slide', Drake

9. 'Breaking Me', Topic & A7S

10. 'Dance Monkey', Tones And I

11. 'Ily (I Love You Baby)', Surf Mesa feat. Emilee

12. 'Don’t Start Now', Dua Lipa

13. 'Party Girl', StaySolidRocky

14. 'Blueberry Faygo', Lil Mosey

15. 'Break My Heart', Dua Lipa

16. 'Stuck with U', Ariana Grande feat. Justin Bieber

17. 'Someone You Loved', Lewis Capaldi

18. 'Mamacita', Black Eyed Peas, J. Rey Soul & Ozuna

19. 'La Jeepta', Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers & Nio Garcia*

20. 'The Box', Roddy Ricch