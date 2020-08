No dia em que o basquetebolista Kobe Bryant celebraria o 42º aniversário, a marca que o patrocinou, a Nike, homenageou-o com um novo vídeo, intitulado "Better".

Segundo a multinacional, o filme "celebra a relevância universal do progresso e sublinha o desejo de Kobe em ser melhor".

O vídeo é narrado pelo rapper Kendrick Lamar, que afirma que Kobe Bryant "nos ensinou a sermos melhores".

"Kobe ensinou-nos a sermos melhores. Melhores a sonhar. Melhores a acordar. (...) Melhores a andar. Melhores a falar. (...) Melhores a correr. Melhores a perder. Melhores a ganhar" é apenas o início de uma dissertação marcante.

Recorde-se que o basquetebolista faleceu a 26 de janeiro deste ano, num acidente de helicóptero.

Veja o vídeo: