Os Metallica puseram termo às #MetallicaMondays, projeto iniciado há cinco meses e que tinha como propósito ajudar os fãs a passar o seu tempo de quarentena.

O último concerto disponibilizado pela banda é referente à sua digressão de 2017, e foi filmado na Cidade do México.

Juntamente com o fim do projeto, os Metallica anunciaram uma t-shirt de edição limitada que comemora, precisamente, as #MetallicaMondays, listando todos os concertos que foram disponibilizados pelo grupo.