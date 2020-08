Pedro Abrunhosa usou as redes sociais para pedir ajuda para os técnicos da música, afetados pela paragem do setor devido à pandemia de covid-19.

"A situação é grave para muitos dos que silenciosamente levantam os espetáculos, possibilitam o entretenimento e ajudam a que o país não caia na escuridão", começa por escrever, "desde que sou músico, os meus técnicos tem sido a minha sombra. Ninguém existe sem a sua".

"São milhares, têm famílias, rendas, empréstimos, encargos escolares com os filhos. O vírus tirou-lhes o sustento e muitos estão há meses sem receber", continua Abrunhosa, "a União Audiovisual, organização que os congrega e assiste, não aceita dinheiro mas aceita bens alimentares".

A recolha de alimentos não perecíveis está a ser feita nos concertos das Noites F, em Faro, até ao dia 13 de setembro, de quinta-feira a domingo, entre as 20h e as 22h, na entrada do recinto no Largo da Sé. Abrunhosa subiu ao palco este domingo, o resto do cartaz pode ser consultado abaixo.

27 de agosto - Fernando Daniel

28 de agosto - Xutos & Pontapés

29 de agosto - Agir

30 de agosto - The Black Mamba

3 de setembro - Sérgio Godinho

4 de setembro - Carolina Deslandes & Jimmy P

5 de setembro - Luís de Matos

6 de setembro - António Zambujo

10 de setembro - Salvador Martinha

11 de setembro - Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco

12 de setembro - Piruka

13 de setembro - Miguel Araújo