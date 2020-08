Nick Cave elogiou de forma entusiasta uma canção inspirada na sua própria música escrita por um fã de 16 anos com paralisia cerebral. Tyler Hartfield nasceu sem a possibilidade de falar e comunica os seus pensamentos através de uma voz criada digitalmente por um computador.

A canção 'The One You Feed' foi criada com a ajuda dos colegas de escola do jovem e têm como temática "a batalha dentro do meu cérebro" e baseia-se na relação que o adolescente tem com a música de Cave.

"Isto é tão bom. A banda é fantástica. Adoro o arrastar lento da canção, os coros a entrar a meio e tudo o que acontece aos 3'15. Genuinamente emocionante", escreveu o músico australiano no site Red Hand Files, através do qual costuma comunicar com os seus admiradores.

Cave elogia também a escrita de Hartfield, "é de outro mundo. 'The wolf who wins? The one you feed' - é muito inteligente e verdadeiro, e o verso final 'Playing on my heartstrings / You never pour your picky jealousy / Onto my growing love for you / Help me beat my way to you’ é do melhor que há. Esse último verso! Uau!".

Ouça a canção 'The One You Feed' seguindo este link.