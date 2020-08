Morreu o cantautor norte-americano Justin Townes Earle, filho do músico country Steve Earle. Tinha 38 anos.

A notícia da sua morte foi avançada pela sua família, através das redes sociais. As causas da mesma não foram divulgadas.

Nascido em Nashville, Justin não começou por ter uma relação fácil com o pai, que o deixou e à sua mãe quando tinha apenas dois anos. Na adolescência, tocou em bandas como os Distributors e os Swindlers, e fez parte da banda de Steve Earle, os Dukes.

Começou a consumir drogas aos 12 anos, e a luta contra o vício definiria boa parte da sua vida: deu entrada em clínicas de desintoxicação por nove vezes, sempre sem se conseguir curar.

Em 2007, deu início à sua carreira solo, lançando o EP "Yuma". Ao todo, editou oito álbuns de estúdio, com o último, "The Saint of Lost Causes", a ter saído em 2019.

Em 2009, foi elento Talento Emergente do Ano pela Americana Music Association, e dois anos mais tarde a mesma organização brindou-o com um prémio para Canção do Ano por 'Harlem River Blues'.