Kanye West voltou a sofrer um revés nas suas aspirações políticas. O estado da Virgínia Ocidental também não colocará o seu nome no boletim de voto, após o músico ter entregue apenas 6383 assinaturas válidas, contra as 7144 pedidas.

A notícia foi dada após o estado do Ohio ter também anunciado que Kanye não figurará no boletim em novembro, uma medida anteriormente anunciada pelos estados do Illinois e do Wisconsin.

O caminho de Kanye West rumo à Casa Branca tem estado pejado de obstáculos, nomeadamente o não-cumprimento de prazos de entrega de assinaturas, e a entrega de assinaturas consideradas inválidas ou fraudulentas.

Para já, o nome de Kanye só está confirmado nos boletins dos estados do Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah e Vermont, e poderá também marcar presença nos boletins do Iowa, Missouri, Minnesota, Tennessee e Virgínia - todos eles estados com menos peso no colégio eleitoral.