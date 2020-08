13 pessoas morreram ao tentar fugir de uma festa clandestina numa discoteca em Lima, capital do Perú.

A fuga deu-se após os moradores terem alertado as autoridades, já que as medidas de contenção impostas pelo governo do Perú não permitem este tipo de aglomerações.

A discoteca albergava cerca de 120 pessoas, que procuraram escapar à polícia, saindo pela única porta existente no espaço. 13 delas acabaram por morrer esmagadas e asfixiadas.

Para além das mortes, outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo três polícias.