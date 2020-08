Foi divulgado o primeiro trailer para o novo filme de Batman, realizado por Matt Reeves.

Desta feita, o "cavaleiro das trevas" será protagonizado por Robert Pattinson, que assim sucede a Ben Affleck.

O trailer conta com 'Something in the Way', dos Nirvana, como banda-sonora, e a história passa-se no segundo ano de Bruce Wayne como Batman, que procurará resolver o mistério em torno de um assassinato.

Zoe Kravitz, filha de Lenny Kravitz, também está confirmada no elenco, interpretando a personagem de Catwoman. Veja o trailer: