Joe Strummer foi esta sexta-feira alvo de uma grande homenagem, no mesmo dia em que faria 68 anos.

Artistas como Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Josh Homme ou Tom Morello juntaram-se para recordar o falecido líder dos Clash, num evento que ajudou a angariar dinheiro destinado às salas de espetáculos que mais têm sofrido com a pandemia.

Entre os destaques contam-se as interpretações de Jeff Tweedy e Josh Homme para 'Death or Glory' e 'Train In Vain', respetivamente, bem como as mensagens deixadas por Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Beto O'Rourke e Springsteen, que se referiu a Strummer como "o irmão que nunca teve".

Veja aqui: