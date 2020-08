Slash deu uma entrevista à Music Radar, na qual elegeu os seus dez álbuns preferidos de sempre.

Cada qual destes discos foi, assume o guitarrista, uma influência para o seu próprio estilo, e a lista conta com vários pesos-pesados: AC/DC, Rolling Stones Jimi Hendrix são alguns deles.

Confira aqui a lista:

Aerosmith – Rocks (1976)

AC/DC – Back In Black (1980)

Cheap Trick – Cheap Trick (1977)

Led Zeppelin – Led Zeppelin II (1969)

Black Sabbath – Black Sabbath (1970)

The Who – Who’s Next (1971)

The Rolling Stones – Let It Bleed (1969)

The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced (1967)

Cream – Disraeli Gears (1967)

Van Halen – Van Halen (1978)