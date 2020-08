Morreu Jack Sherman, o segundo guitarrista dos Red Hot Chili Peppers. Tinha 64 anos.

A notícia foi veiculada pelas redes sociais da banda norte-americana, não tendo sido referida a causa de morte.

"A família RHCP quer desejar uma passagem suave de Jack Sherman para o outro mundo. O Jack tocou no nosso disco de estreia, bem como na primeira digressão nos Estados Unidos. Era um tipo único e agradecemos-lhe os bons tempos, os maus e aqueles que ficam a meio", pode ler-se na declaração.

Nascido em 1956, Sherman tocou no álbum de estreia homónimo da banda, lançado em 1984, substituindo o guitarrista original, Hillel Slovak. Um ano depois, porém, Slovak seria readmitido, tendo aí acabado a colaboração de Sherman na banda que, contudo, ainda se materializou na escrita de canções que entrariam no segundo álbum, "Freaky Styley".

Tanto ele como Dave Navarro, guitarrista da banda entre 1993 e 1998, não foram incluídos na admissão dos Red Hot Chili Peppers no Rock and Roll Hall of Fame, em 2012, facto que desgostou Sherman. "É doloroso ver esta celebração toda e acabar excluído", afirmou nesse ano à Billboard. "Não reclamo que tenha trazido algo de novo à banda, mas fiz dela parte em condições árduas e tentando fazer com que as coisas funcionassem. Esse trabalho foi desonrado. Eu estou a ser desonrado".