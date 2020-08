Spencer Elden é, muito provavelmente, o bebé mais famoso da história das capas de discos: foi ele quem adornou a capa de "Nevermind", o álbum que catapultou os Nirvana para o estrelato.

Elden tinha apenas quatro meses quando o seu pai, Rick Elden, se dispôs a ajudar um fotógrafo seu amigo, Kirk Weddle, o homem responsável pela foto de "Nevermind".

Uma das fotografias tiradas por Weddle, no Rose Bowl Aquatics Center, em Pasadena (Califórnia), foi a escolhida pela editora Geffen para "Nevermind". Posteriormente, foi-lhe adicionado o famoso anzol com uma nota de um dólar.

Os pais de Elden receberam "apenas" 200 dólares com a foto - nunca imaginando que o disco venderia mais de 30 milhões de cópias por todo o mundo, o correspondente a um lucro de 50 milhões de dólares.

Hoje com 28 anos, Elden não esconde o seu passado famoso, tendo chegado mesmo a recriar a icónica capa com 11, 17 e 25 anos. Para além de ter tatuado a palavra "Nevermind" no peito.

Veja aqui: