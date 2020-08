Os Metallica partilharam mais um single para "S&M2", álbum ao vivo gravado com a Orquestra Sinfónica de São Francisco.

Desta feita, a escolha recaiu sobre 'For Whom the Bell Tolls', clássico retirado a "Ride the Lightning".

"S&M2", gravado em 2019 como celebração dos 20 anos do "S&M" original, será editado a 28 de agosto. Ouça aqui 'For Whom the Bell Tolls':