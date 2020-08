Está confirmado o título do novo álbum dos Deftones: "Ohms".

O disco irá ser lançado no dia 25 de setembro, e foram divulgados também, esta quarta-feira, o alinhamento e a capa.

Para além disso, os Deftones disponibilizaram um trecho de 30 segundos do tema-título, o qual pode ser ouvido através da Apple Music:

No seu todo, "Ohms" conterá 10 faixas, sendo que a canção que lhe dá nome é a última do disco.

Confira aqui o alinhamento e a capa:

01. Genesis

02. Ceremony

03. Urantia

04. Errorr

05. The Spell of Mathematics

06. Pompeji

07. This Link Is Dead

08. Radiant City

09. Headless

10. Ohms