Taylor Swift ofereceu mais de 25 mil euros a Vitoria Mario, uma jovem portuguesa a viver em Inglaterra.

Segundo o Guardian, Vitoria Mario vive naquele país há quatro anos, mas não é elegível para apoios do governo britânico e a sua família não podia custear os seus estudos na Universidade de Warwick.

Taylor Swift descobriu o apelo de Vitoria no site GoFundMe e decidiu doar o montante que faltava para a estudante alcançar o seu objetivo de cerca de 45 mil euros.

"Vitoria, descobri a tua história online e fiquei tão inspirada pela tua motivação e dedicação em concretizares os teus sonhos. Quero doar-te o montante em falta. Boa sorte para tudo o que fizeres!", escreveu a estrela norte-americana na página de Vitoria Mario.

A portuguesa, que tem 18 anos e obteve notas máximas nos seus exames, agradeceu a Taylor Swift por poder concretizar o seu sonho de estudar matemática.

Na página do Go Fund Me, Vitoria Mario explica que o seu pai morreu e a sua mãe continua em Portugal, não podendo sustentar os seus estudos em Inglaterra.