Pedro Abrunhosa escreveu nas redes sociais um texto elogioso sobre Herman José. Ambos pisarão o mesmo palco, este fim de semana.

"O Herman reabriu as portas do humor no pós-25 de Abril. Criou personagens inesquecíveis, trouxe luz, esperança e muitos risos à casa de todos. Pelo meio, e bem, semeou polémicas, disparou na direção dos poderosos, usou a piada como forma de nos reconciliarmos com os nossos maiores defeitos enquanto nação e povo", escreve Pedro Abrunhosa.



"O Herman é a democracia de pé e um humorista de verdadeira excelência que continua a comover-me e a fazer-me chorar de tanto rir com a sua incansável e excelente produção. É um herói para mim e, creio, para a grande maioria dos portugueses".

Herman José atua este sábado nas Noites F, em Faro. Pedro Abrunhosa toca no domingo, dia 23 de agosto; os D.A.M.A. esta sexta-feira.