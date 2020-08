"Labanta Braço" é o nome de uma nova compilação instrumental que junta 37 artistas negros contra o racismo. Já disponível, o disco, que inclui temas de Nídia, Cachupa Psicadélica, DJ Marfox e Nástio Mosquito, entre outros, pode ser adquirido pelo preço mínimo de 1 euro (ou escutada gratuitamente) e a totalidade das receitas reverte para a associação SOS Racismo.

A iniciativa conjunta do site Rimas e Batidas e do programa de rádio Raptilário tem como intuito ajudar ao diálogo "num ano marcado por ações racistas e desrespeito pelos direitos humanos deste e do outro lado do oceano" e refletir "sobre o tratamento que a comunidade negra recebe de instituições e pessoas que deviam estar mais preocupadas em protegê-la do que em marginalizá-la".

"Por George Floyd. Por Bruno Candé Marques. Por todas as vítimas do racismo e da opressão social. Pela mudança, paz e justiça. Labanta Braço", lê-se no comunicado enviado à imprensa. A compilação, disponível exclusivamente na plataforma Bandcamp e com capa ilustrada por Diogo Carvalho e design de João Bettencourt, junta artistas de géneros, idades, passados e contextos diferentes.

O desafio posterior será pedir a empresas que igualem o valor angariado até ao final do Bandcamp Friday de setembro (dia 4 do próximo mês), com esse valor a ser depois "dividido em partes iguais pelos criadores que fizeram beats para a compilação e pela instituição escolhida". Ouça abaixo a compilação e siga o link para adquirir.