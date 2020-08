Sérgio Godinho acaba de revelar uma nova canção.

'O Novo Normal' foi escrito nos últimos meses, marcados pelo confinamento a que a pandemia de covid-19 obrigou, refletindo essa realidade.

Com letra de Sérgio Godinho e música de Sérgio Godinho, Nuno Rafael e Samuel Úria, 'O Novo Normal' é um "fresco" sobre este momento, disse o autor em entrevista à BLITZ.



"Há uns anos o Caetano [Veloso] disse: 'visto de perto, ninguém é normal'. Eu lembrei-me disso nestes tempos tão estranhos. Com a insistência desta terminologia, apeteceu-me voltar à música", explicou.



Em comunicado, Sérgio Godinho escreve: "E de repente, algo acontece que muda as nossas vidas. Parecia uma ventania longínqua, mas agora sopra no meio de nós, confundindo-nos e pondo-nos em frente de uma nova realidade".



"Um novo normal, uma visão distorcida e perturbadora das nossas certezas. 'Nunca nada vai ser nunca igual'. Foi bom criar de novo, embora desta vez por motivos cruéis. Mas cria-se ao olhar para dentro e ao olhar para fora, na paz e na guerra, no hoje e num qualquer amanhã".



Por seu turno, Samuel Úria escreveu: "No meio de tanto desencanto, eis que 2020 me incumbe de tarefa tão encantada: trabalhar em cima do esboço de um gigante. Se o novo normal for colaborar com o Sérgio e com o Rafa, serei anormalmente feliz".

Diretor musical da banda Assessores, que acompanha Sérgio Godinho, Nuno Rafael acrescentou: "O resultado do arranjo e produção levou “O Novo Normal” para uma sonoridade próxima do que havia imaginado para o álbum 'Nação Valente' nomeadamente no posicionamento e tessitura da voz do Sérgio, com pouca informação instrumental à sua volta, mantendo-a o mais destacada possível".

Veja aqui o vídeo de 'O Novo Normal', realizado por Joana Linda.