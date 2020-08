Um grupo de jovens músicos gravou uma versão cristã de 'Chop Suey', clássico dos System of a Down.

Contando com uma parceria com a O'Keefe Music Foundation e com uma menina de apenas 8 anos na voz, o grupo manteve-se fiel ao instrumental da canção, mas não à letra.

Os versos iniciais passaram, por exemplo, de "Wake up /

Grab a brush and put a little makeup" para "Wake up / I praise the lord with every breath I take up".

Ouça aqui: