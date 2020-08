James Blunt, que o mundo conheceu em 2004 com o single 'You're Beautiful', recordou o momento em que lhe foi diagnosticado escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C, como consequência de ter adotado uma dieta composta apenas por carne. A intenção do cantor britânico era irritar as suas colegas de curso na universidade, que eram maioritariamente vegetarianas.

O artista estudou Engenharia Aeroespacial e Sociologia na Universidade de Bristol, nos anos 90, e revelou, em entrevista ao podcast "Table Manners", de Jessie Ware: "Do lado da sociologia havia 170 raparigas e apenas 3 rapazes, todas elas eram vegetarianas ou vegan. Portanto, por princípio, decidi tornar-me carnívoro e viver apenas de carne picada, algum frango, talvez com alguma maionese".

"No espaço de seis ou oito semanas fiquei a sentir-me muito pouco saudável e fui ao médico, que me disse 'acho que tens alguns sintomas de escorbuto'", acrescentou ainda Blunt. O médico disse-lhe, então, para beber sumo de laranja todos os dias, o que, por sua vez, lhe provocou problemas de refluxo gástrico.