20 anos depois de "Dancer in the Dark", Björk irá voltar ao grande ecrã.

A artista islandesa irá fazer parte do elenco do novo filme de Robert Eggers, conhecido por obras como"A Bruxa" e "O Farol".

O filme terá como título "The Northman" e irá contar, ainda, com os atores Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy. Björk irá interpretar uma personagem conhecida como "The Slav Witch", ou "A Bruxa Eslava".

