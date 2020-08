Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, vai mostrar o seu trabalho de pintura na exposição "Ronnie Wood x Ashridge House", mas apesar de as portas só abrirem esta sexta-feira os críticos de arte já a arrasaram. No meio de mais de 100 quadros, o músico pegou em obras icónicas de Pablo Picasso, como "Guernica" ou "Três Mulheres" e fez releituras nas quais juntou a sua banda. Todo o dinheiro angariado com a exposição será para ajudar o NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico.

"Isto são pastiches assustadores", disse um crítico em declarações ao jornal britânico Guardian, "talvez o Sr. Wood devesse ficar-se por fazer música e não cruzar disciplinas". Já outro crítico, editor da ArtReview, detestou a releitura de "Guernica", dizendo: "Ele parece ter pegado numa das melhores e mais comoventes obras de arte, um grito desolado contra a guerra, para usá-lo como base de uma terrível obra sobre ele próprio. Muitas vezes, a arte consiste em ter uma dose decente de ousadia, mas isso leva a bicicleta”.

Há ainda outra crítica que defende que Wood é "infinitamente melhor a tocar guitarra do que a brincar com um pincel. Só o ego de uma estrela rock poderia pensar que não há problema em colocar a sua banda a dançar no meio da devastação de Guernica. E o Mick [Jagger] como uma das bailarinas do Picasso? Por favor, não. Se queria angariar dinheiro para a o NHS porque é que não deu um concerto?". "Os cidadão de Guernica foram bombardeados e mortos. A única coisa que os Stones alguma vez bombaram foram drogas", exclama ainda outro.