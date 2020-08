Os Deftones estão-se a preparar para lançar o seu novo álbum, e os fãs poderão já ter descoberto o título deste.

Segundo a teoria postulada pelos fãs do grupo, seguindo as pistas deixadas pelos Deftones, o novo disco irá provavelmente intitular-se "Ohms".

Ao longo dos últimos dias, os Deftones partilharam novos vídeos com as letras de canções antigas: 'One Weak', 'Hexagram', 'Minerva' e 'Street Carp'. A primeira letra de cada tema soletra, precisamente, "Ohms".

O facto de, no mês passado, ter sido partilhada no Reddit uma entrevista de Chino Moreno em que este afirmava que "Ohms" seria o título do novo disco (uma informação que foi depois cortada dessa mesma entrevista), ajuda a alimentar a teoria.

A banda confirmou, entretanto, a data de lançamento do álbum: 25 de setembro. Esta data foi avançada após os Deftones partilharem, no Twitter, um vídeo contendo coordenadas que dão para um painel publicitário, onde se encontra presente não só a data como a mensagem "This is our time / We devour the days ahead".