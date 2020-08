Em março de 1990, Rui Veloso foi o convidado especial dos dois concertos que B.B. King deu no Coliseu do Porto.

A iniciativa partiu do sócio de Rui Veloso, Vítor Miguéis, que contactou a equipa de B.B. King, sugerindo a colaboração. Ouvidos os discos do português, a participação foi aprovada.

Em julho do mesmo ano, Rui Veloso voltaria a tocar com B.B. King, no Casino Estoril, juntando-se ainda ao veterano em 1996 e 1998, em Lisboa.

Hoje, o concerto do Casino Estoril foi recordado por Rui Veloso no seu Facebook.

"Ele está a deixar a sua marca. Toca blues, toca tudo que lhe apetece. Hoje temos a honra de receber o Rui!", apresentou B.B. King, brincando: "Como devem imaginar, estamos ambos muito nervosos". O norte-americano, que viria a falecer em 2015, confessou ainda que a dupla não tinha ensaiado. "Há quem diga que não é preciso ensaiar blues, mas é".

"Bastava-lhe tocar uma nota", revela Rui Veloso. "Bastava uma nota e reconhecia-se imediatamente o toque dele", elogiou o músico português aquando da morte de B.B. King.