Carolina Deslandes partilhou com os fãs do Instagram uma fotografia na qual surge em fato de banho frente a um espelho, deixando na legenda uma mensagem de empoderamento: "Que se lixem os vossos padrões de beleza".

A artista está de férias com a família no Algarve mas vai voltar aos concertos já esta sexta-feira no Estádio Municipal da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia. O espetáculo, integrado na iniciativa Noites de Verão tem início marcado para as 22h e os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €10,00.