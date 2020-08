Há mais sete nomes confirmados no cartaz do Vodafone Paredes de Coura 2021.

Os Mão Morta, que o diretor do festival anunciara em conversa com o vocalista Adolfo Luxúria Canibal, são uma delas, assim como Mac DeMarco, que assim regressa ao anfiteatro natural, onde já atuou.

A estes dois nomes juntam-se os franceses L'Impératrice, a dupla eletrónica Nu Guinea (live band), os londrinos The Comet Is Coming (jazz/eletrónica), o britânico Yellow Days e o norte-americano Yves Tumor & Its Band.

Os bilhetes para a próxima edição do Vodafone Paredes de Coura já estão à venda, sendo que os adquiridos para 2020 são válidos para 2021, mediante troca do ingresso.

VODAFONE PAREDES DE COURA

De 18 a 21 de agosto de 2021



Confirmados

Pixies

Idles

Jarvis Cocker

Tommy Cash

Princess Nokia

Slowthai

BadBadNotGood

Alex G

Beabadoobee

Woods

Viagra Boys

Squid

Floating Points (live)

Mall Gra

Haai

Mão Morta

Mac DeMarco

L'Impératrice

The Comet Is Coming

Nu Guinea (live band)

Yellow Days

Yves Tumor & Its Band