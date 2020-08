Nick Cave acabou de vez com os rumores que davam conta de que o lançamento do novo álbum de Kanye West, marcado para o final de julho, teria sido adiado devido a uma colaboração de última hora entre os dois músicos.

A questão foi colocada por um fã belga, Vassilis, que questionou Cave através do website The Red Hand Files: "É verdade que o novo álbum do Kanye West foi adiado porque ambos decidiram à última hora incluir uma faixa em que trabalharam juntos?".

A resposta do líder dos Bad Seeds foi curta e incisiva: "Caro Vassilis: Não. Com amor, Nick".

"Donda", o novo álbum de Kanye, tinha data de lançamento marcada para o dia 24 de julho, mas ainda não viu a luz do dia - nem foi dada qualquer explicação para o seu adiamento.

Recentemente, Nick Cave respondeu,também no seu site, a uma pergunta sobre a "cancel culture" e o politicamente correto.

"A cancel culture é a antítese da misericórdia. O politicamente correto tornou-se a religião mais infeliz do mundo. Em tempos uma tentativa meritória de reimaginar a nossa sociedade de forma mais justa, agora apresenta todos os piores aspetos que a religião tem para oferecer, e nenhuma da sua beleza - [cheia de] certezas morais e de uma arrogância acima de qualquer capacidade de redenção. Tornou-se numa má religião fora de controlo” afirmou o australiano, causando debate na internet.