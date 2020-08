Os Metallica partilharam o concerto que deram no Yankee Stadium, em Nova Iorque, a 14 de setembro de 2011, em mais uma sessão das suas #MetallicaMondays.

O concerto foi o último de uma digressão conjunta dos "quatro grandes" do thrash metal - Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax -, e terminou com todas estas bandas em palco, no encore, para interpretar 'Overkill', clássico dos Motörhead.

Confira o alinhamento e veja aqui o concerto, na íntegra:

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Ride the Lightning

Fade to Black

Cyanide

All Nightmare Long

Sad but True

Welcome Home (Sanitarium)

Orion

One

Master of Puppets

Blackened

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Encore

Overkill [Motörhead]

Battery

Seek & Destroy