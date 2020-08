Jon Bon Jovi participou na passada sexta-feira num espetáculo de beneficência, com um concerto de meia hora onde tocou alguns dos maiores êxitos da sua banda.

Para além de temas como 'It's My Life' ou 'Livin' on a Prayer', Bon Jovi também surpreendeu ao tocar versões de 'Here Comes the Sun', dos Beatles, 'I Gotta Feeling', dos Black Eyed Peas e 'Mr. Brightside' dos Killers.

Veja o vídeo de Jon Bon Jovi a cantar Killers: