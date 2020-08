A irmã de Sharon Stone está infetada com covid-19 e gravou um vídeo no qual surge com graves dificuldades a respirar, numa cama de hospital. No vídeo partilhado pela atriz nas redes sociais, Kelly Stone diz, emocionada: "Imploro-vos. Isto é real. Quase não consigo respirar. Exijam mais testes e mais máscaras. Exijam que toda a gente use máscaras".

Pedindo às pessoas que levem o vírus a sério, acrescenta ainda: "Nunca na vida vão querer sentir-se assim. Acreditem. Só tenho amor no meu coração, que está a partir-se pelas pessoas que não conseguem respirar". Recorde-se que Stone revelou que a avó e a madrinha faleceram da doença, e que o estado de saúde da irmã, em particular, é grave, uma vez que sofre de lúpus e tem um sistema imunitário fragilizado. Veja o vídeo.