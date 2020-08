Joe Strummer, falecido líder dos Clash, será esta sexta-feira alvo de uma homenagem em grande.

No mesmo dia em que Strummer faria 68 anos, irá realizar-se um evento virtual intitulado "A Song for Joe: Celebrating the Life of Joe Strummer", que contará com imagens inéditas do ex-Clash e ainda com concertos de nomes como Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Josh Homme ou Tom Morello, entre outros.

Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Matt Dillon e o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos Beto O' Rourke também tomarão parte no evento, que terá início pelas 20h em Portugal continental.

O evento servirá também para angariar fundos para a organização Save Our Stages, de apoio às salas de espetáculos independentes, que foram fortemente afetadas pela pandemia.