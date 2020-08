Carolina Deslandes deixou uma mensagem para os fãs no Instagram, pedindo-lhes que comprem bilhete para o concerto que tem marcado esta sexta-feira no Estádio Municipal da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, integrado na iniciativa Noites de Verão. "Na sexta-feira vou estar em Gaia a cantar para vocês, sei que estou a ser chata com esta promoção, sei que é uma altura difícil para todos e é quase ingrato pedir que comprem bilhetes para me verem. Mas sou artista, é isto que sei fazer, e preciso de vocês para poder fazê-lo. Nada disto acontece sem vocês. Obrigada".

Junto com a mensagem, a artista partilha um vídeo no qual surge ao lado do marido, o guitarrista e produtor Diogo Clemente, interpretando uma versão de 'Cavaleiro Andante' de Rui Veloso. "Sei que já é tarde, mas tive vontade de partilhar", escreve ainda Deslandes. O concerto em Gaia tem início marcado para as 22h e os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €10,00.