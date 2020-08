A cantora holandesa Iris Feijen venceu o concurso de talentos holandês We Want More, cantando fado.

Iris Feijen apresentou-se com o guitarrista português Tiago Lageira, interpretando vários fados ao longo das eliminatórias que os conduziram até à vitória, no passado domingo.

Na última gala do programa, a dupla cantou 'Sei de um Rio', de Camané. Anteriormente, haviam cantado 'Meu Amor Marinheiro', de Carminho, e 'Meu Fado', de Mariza.

Pela vitória, Iris e Tiago ganharam 100 mil euros.

"Que aventura fantástica!", congratularam-se os músicos. "Só queríamos mostrar, na televisão, que fazemos fado na Holanda", escreveu no seu site a dupla que assina como Fado Pelos 2.

Veja aqui as suas atuações na final do passado domingo e nas eliminatórias anteriores:

No site do programa, explica-se que o vencedor seria não necessariamente "a próxima estrela pop, mas aquele artista de quem nunca nos iremos fartar. De duplas country a divas a solo, a avós do reggae a performers talentosos".