Na semana passada, os Metallica passaram pelo programa do radialista Howard Stern para aquela que foi a sua primeira atuação ao vivo desde o início da pandemia.

A banda norte-americana interpretou três temas: dois clássicos retirados ao chamado "Black Album", 'Wherever I May Roam' e 'The Unforgiven', e um outro proveniente do mal-amado "St. Anger", 'All Within My Hands', canção que também dá nome à fundação de caridade dos Metallica.

Veja aqui a atuação: