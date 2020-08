Kanye West tem um novo projeto em mente: uma versão cristã do TikTok. No Twitter, o músico e candidato à presidência dos EUA afirmou ter tido "uma visão" após ver a sua filha a navegar a aplicação.

"Enquanto pai cristão, fiquei muito perturbado com muito do conteúdo, mas adorei a tecnologia", escreveu. "Rezo para que possa colaborar com o TikTok de forma a fazer uma versão cristã, que seja segura para os mais novos e para o mundo. Em nome de Jesus".

Estas afirmações surgem numa altura em que West tenta, por vários meios, figurar nos boletins de voto das presidenciais de novembro, nos Estados Unidos.

Recorde-se que Donald Trump, o presidente do país, tem sido uma voz crítica do TikTok, ameaçando proibir a rede social chinesa nos Estados Unidos. De acordo com Trump, esta rede tem servido para "espalhar teorias da conspiração acerca das origens do novo coronavírus". O presidente mostrou-se, também, preocupado com a recolha de dados dos utilizadores por parte do TikTok, e com a privacidade destes, criticando também a alegada censura de conteúdos "que o Partido Comunista da China encara como politicamente sensível".