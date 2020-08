Melanie C, a cantora britânica que ficou conhecida como Sporty Spice nas Spice Girls, tem concerto marcado para Lisboa no próximo ano.

Melanie Chisholm, que em outubro lança o oitavo álbum a solo, "Melanie C", atuará no Capitólio, em Lisboa, a 28 de abril de 2021.

Este é o seu novo single, 'In and Out of Love'.