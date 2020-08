Sérgio Godinho acaba de anunciar mais dois concertos no Maria Matos, em Lisboa.

Inicialmente, o músico português marcou um espetáculo para aquela sala no dia 31 de agosto, data em que celebra 75 anos.

Mais tarde, anunciou uma segunda data, a 1 de setembro. Ambas esgotaram, pelo que o espetáculo - intitulado 75 no Maria Matos - poderá ser visto também a 15 e 21 de setembro.

Os bilhetes custam 20 euros.

Em entrevista à BLITZ, que poderá ler em breve, Sérgio Godinho explicou: "Achei que devia fazer uma festa, aos 75 anos, então chamei ao espetáculo '75 no Maria Matos', uma vez que já [tenho] um disco ao vivo chamado 'Nove e Meia no Maria Matos', da altura do 'Ligação Direta'".



"É uma maneira de voltarmos ao palco, de mudarmos um bocadinho o repertório, de cantarmos algumas coisas que há muito não cantávamos ou de cantar outras em formatos diferentes", revelou, prometendo também cantar a sua nova canção, a editar na próxima sexta-feira, 21 de agosto.

Veja aqui um dos vídeos da entrevista de Sérgio Godinho à BLITZ: