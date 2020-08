Dave Grohl surpreendeu um super fã, no passado sábado, interrompendo um jantar com amigos para concretizar o sonho do admirador: tocarem 'Money for Nothing', dos Dire Straits em conjunto. Pat Finnerty tem vindo a fazer, nos últimos meses, uma série de vídeos em direto no Instagram, nos quais surge sempre acompanhado por uma imagem do líder dos Foo Fighters. O mais recente projeto intitulava-se "Grohlathon", que se pode traduzir como "a maratona de Grohl".

A intenção era fazer com que Grohl se juntasse a ele, em direto, para fazerem uma versão do clássico dos Dire Straits, com o músico dos Foo Fighters a cantar a parte que Sting canta no original. Nove horas depois de ter começado a "Grohlathon", Finnerty recebeu um pedido do ator Andrew Sikking para se juntar ao "live" e foi então que surgiu a cara de Grohl no ecrã.

Sentado na bateria, o músico perguntou: "que raio estão vocês a fazer?", e de seguida os dois fizeram uma jam session durante a qual cantaram o tema dos Dire Straits. Os vídeos do momento podem ser vistos abaixo.