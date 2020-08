A atriz Rose McGowan acusou o realizador Alexander Payne, responsável por filmes como "Sideways" ou "Os Descendentes", de violação.

O caso ocorreu, alegadamente, quando McGowan tinha apenas 15 anos. "Mostraste-me um filme softcore em que tinhas trabalhado. Ainda me lembro do teu apartamento em Silverlake. És bem-dotado. Depois deixaste-me numa esquina. Eu tinha 15 anos", escreveu, no Twitter.

A atriz esclareceu, ainda, que não pretende "destruir" a carreira de Payne, que à altura teria 28 anos. "Só quero que reconheças e que peças desculpas. Não quero destruir-te”, acrescentou.

Mais tarde, no Instagram, McGowan revelou que o incidente a deixou com várias marcas psicológicas. "Sinto-me mal por atirar uma bomba na direção da vida e da carreira de alguém, mas julgo que isso é condicionamento social", disse.

"Estou mais triste que zangada. Triste pelo meu eu de 15 anos. Triste pela adulta que ainda acreditava que foi uma escolha que fiz. Quero que saibam que não é culpa vossa se vos aliciaram".