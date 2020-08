Na semana passada, Mark Kozelek foi acusado por três mulheres de abuso sexual. Os casos foram detalhados pelas próprias num artigo da pitchfork e um deles terá tido lugar em Espinho, Portugal, em 2017.

Agora, o norte-americano, conhecido pela banda Red House Painters e pelo projeto Sun Kil Moon, partilhou um comunicado no seu site, dizendo:



"É importante que eu negue, de forma pública e incondicional, ter participado nos perturbadores episódios falsamente relatados pela imprensa. Embora seja a favor de valorizar as queixas legítimas de conduta sexual imprópria, rejeito as falsas alegações e as insinuações que saíram recentemente na imprensa".

Mark Kozelek, que atuou numerosas vezes em Portugal e chamou à sua editora Caldo Verde, anunciou ainda que se irá socorrer de ajuda legal para processar quem o "difamar na imprensa".