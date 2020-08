O homicídio do DJ Jam Master Jay, dos Run-D.M.C., poderá ficar resolvido em breve.

O músico foi morto a tiro à porta de um estúdio de gravação, em Queens, em outubro de 2002.

Quase 18 anos depois, o Ministério Público reabriu um processo criminal movido contra Karl Jordan Jr. e Ronald Washington, os dois principais suspeitos da morte de Jam Master Jay.

De acordo com a acusação, Jordan e Washington terão assassinado o DJ devido a uma disputa pelo tráfico de drogas.

Para Seth DuCharme, representante do Ministério Público da zona leste do distrito de Nova Iorque, "é importante fazer justiça, para a vítima, a sua família, os seus amigos e a comunidade".

Após a morte de Jam Master Jay, os Run-D.M.C. puseram fim a uma carreira de sucesso, que culminou com a sua entrada no "corredor da fama" do rock, em 2009.