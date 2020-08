Rihanna tem uma sósia tão parecida com ela que a própria artista de Barbados lhe foi perguntar nas redes sociais onde está o novo álbum. Priscila Beatrice, brasileira de 28 anos, partilhou um vídeo no TikTok onde imita Rihanna numa cerimónia de entrega de prémios de moda e a o comentário não demorou: "onde está o álbum, mana? #R9". Recorde-se que essa é a pergunta mais colocada pelos fãs à própria Rihanna que está a demorar a editar o seu nono álbum de originais.

A sósia brasileira reagiu ao comentário de Rihanna, dizendo: "para tudo!!!! Eu estou ainda sem acreditar!!! A página The Shade Room compartilhou meu vídeo no perfil deles e a própria Rihanna viu meu vídeo e comentou!!!! Vocês têm noção do que eu estou sentido agora???? Eu não consigo parar de chorar de emoção!!!! De felicidade!!!!! É um sonho!! Deus é tão maravilhoso!!!!". Veja abaixo.