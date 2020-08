Father John Misty acaba de lançar duas canções novas, as primeiras desde "God's Favorite Customer", o seu quarto álbum, de 2018.

"To S." e "To R." são as canções deste duplo single, incluído na série Sub Pop Singles Club Vol. 5.

Gravadas em dois estúdios em Los Angeles, na Califórnia, as canções foram produzidas pelo norte-americano Dave Cerminara e pelo britânico The Haxan Cloak e seguem-se, na discografia de Father John Misty, ao disco ao vivo "Off-Key In Hamburg", lançado em março, e "Anthem +3", uma coleção de versões de Leonard Cohen Yusuf/Cat Stevens e Link Wray.

Em conjunto, o disco ao vivo e as versões renderam cerca de 85 mil euros, a distribuir por várias associações que, nos Estados Unidos, ajudam os músicos e técnicos afetados pela pandemia de covid-19.

Ouça aqui as canções novas de Father John Misty:

Há um ano, Father John Misty atuava no Vodafone Paredes de Coura. Veja aqui as fotos desse concerto.