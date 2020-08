Após ter editado um disco a solo e ter anunciado o fim dos Stone Sour, Corey Taylor deu uma entrevista à rádio SiriusXM, durante a qual foi questionado sobre se algum dia deixaria os Slipknot.

"É uma boa pergunta. A resposta honesta é que não sei", disse.

"Tento manter-me saudável, limpo. Ainda gosto de música extrema, como sempre. É um lado da minha personalidade de que sempre gostei. Nunca é demasiado pesada ou louca. E às vezes a banda tem de me acalmar, no que toca às coisas que escrevo", continuou.

"No minuto em que estiver a fazer isto por outros motivos que não a minha paixão pelo que faço... Assim que isso se alterar, é quando saberei".

"Honestamente, é por isso que segui sempre as minhas paixões, os meus interesses. Nunca me permiti fazer algo pelo dinheiro, pela fama. Não me sinto orgulhoso disso, é apenas quem sou".

Um hipotético abandono dos Slipknot dar-se-á, assim, quando o vocalista "tiver conseguido fazer tanta coisa" que se sentirá "bem com isso".

"Significará apenas que deixarei de fazer um certo estilo de música. Acho que terei a honestidade de saber [parar] e, com sorte, a coragem - porque, às vezes, assusta", concluiu.