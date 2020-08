O baterista Chris Slade deu uma entrevista à Rolling Stone, na qual afirmou que ainda pertence aos AC/DC.

Recorde-se que Slade substituiu Phil Rudd na bateria em 2014, após a detenção deste por posse de drogas.

"Tanto quanto sei, e estou a ser completamente honesto, ainda sou o baterista dos AC/DC", disse.

"Posso soar iludido, mas ainda ninguém me ligou a dizer que não, a dizer que o Phil está na banda há três anos. Ninguém o disse".

"Compreendo que o Phil possa ter regressado, não faço ideia. Não fazia ideia quando me ligaram antes da [digressão] 'Rock or Bust'. Estou aberto a todas as possibilidades. É assim que as pessoas deveriam ser, de mente aberta", rematou.