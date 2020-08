Kanye West já se intitula "futuro presidente" dos Estados Unidos mas, ao mesmo tempo, expressa o seu apoio a Kamala Harris, a candidata a vice-presidente do rival democrata Joe Biden.

"Sei que a minha mãe e a Kamala Harris seriam amigas", escreve o rapper no Twitter, "parabéns por teres sido a vice-presidente nomeada pelo Partido Democrata. Muito amor e respeito do futuro presidente. É uma honra candidatar-me contra ti".

Recorde-se que West é candidato independente à presidência dos Estados Unidos, pelo seu recém-criado partido Birthday Party. As eleições realizam-se no início de novembro e o rapper tem tido dificuldades em garantir o seu nome nos boletins de votos numa série de estados, tendo sido inclusivamente acusado de falsificar as assinaturas que validariam a sua candidatura.