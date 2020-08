Steve Lukather, guitarrista dos Toto, respondeu da melhor forma a um vizinho que decidiu fazer barulho às 7h da manhã: com o seu próprio ruído.

O músico, também conhecido pelo seu trabalho em discos de Michael Jackson como "Thriller" (onde se encontra o êxito 'Beat It'), ligou a sua guitarra a um amplificador com o volume no máximo - completando a "vingança" com um simples "bom dia".

O vídeo desse momento foi posteriormente partilhado por Lukather, com a legenda "quando o jardineiro do idiota do vizinho liga dez sopradores de folhas às 7h da manhã". Veja aqui: